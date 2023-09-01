Псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса

15:01, 01 сентября 2023, ПАИ

Псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса, сообщила врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В регион уже поступили вакцины от гриппа для детей, взрослых и беременных женщин. И коронавирус никуда не ушёл, хоть его и стало гораздо меньше. От него тоже надо прививаться. Особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. И носить маску во время подъёма вирусных заболеваний я бы тоже им рекомендовала», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Прививочная кампания уже началась и продлится в Псковской области до конца декабря.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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