Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса

Псковичи уже могут сделать прививки от гриппа и коронавируса, сообщила врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В регион уже поступили вакцины от гриппа для детей, взрослых и беременных женщин. И коронавирус никуда не ушёл, хоть его и стало гораздо меньше. От него тоже надо прививаться. Особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. И носить маску во время подъёма вирусных заболеваний я бы тоже им рекомендовала», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Прививочная кампания уже началась и продлится в Псковской области до конца декабря.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 сентября 2023

Ребёнок до года болеть не должен вообще – Марина Гаращенко

01 сентября 2023

Первый День знаний состоялся в гимназии №29 в Пскове

01 сентября 2023

Демонтажные работы завершил подрядчик на очистных сооружениях в Порхове

01 сентября 2023

Ситуацию с льготными лекарствами обсуждают в медиацентре ПАИ

01 сентября 2023

171 первоклассник сел за парты в Себежском районе

01 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. День знаний в Пскове

01 сентября 2023

Более 100 первоклассников сели за парты инженерно-экономического лицея в Великих Луках

01 сентября 2023

Капитальный ремонт провели в Порховской школе-интернате благодаря нацпроекту


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...