В Московской области подросток умер во время тренировки по боксу

20:48, 03 сентября 2023, ПАИ

Подросток умер во время тренировки по боксу в Видном. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК.

«Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка во время тренировки по боксу (статья 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, юноша тренировался с использованием средств защиты на стадионе и вступил в спарринг с другим подростком. Отрабатывая боксёрские навыки и ударную технику, не получив повреждений, подросток потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор, после чего упал на искусственное покрытие беговой дорожки, где умер, не приходя в сознание.