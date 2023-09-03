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Происшествия

В Московской области подросток умер во время тренировки по боксу

Подросток умер во время тренировки по боксу в Видном. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК.

«Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка во время тренировки по боксу (статья 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, юноша тренировался с использованием средств защиты на стадионе и вступил в спарринг с другим подростком. Отрабатывая боксёрские навыки и ударную технику, не получив повреждений, подросток потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор, после чего упал на искусственное покрытие беговой дорожки, где умер, не приходя в сознание.

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