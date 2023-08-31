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Экономика

Отказаться от законопроекта о платеже «Почте России» в 0,5% от оборота предлагают онлайн-ритейлеры

Отказаться от законопроекта о платеже «Почте России» в 0,5 % от оборота предлагают онлайн-ритейлеры. Руководители десяти крупнейших компаний интернет-торговли, среди которых Ozon, «Сбермаркет», Wildberries, «М.Видео», «Авито», DNS, Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и «Ситилинк», направили коллективное письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина, пишет Forbes.

В мае «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5 % от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые отделения в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.

Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.

Как утверждают онлайн-ритейлеры, подготовленный Минцифры законопроект «с отраслью не обсуждался». Цель платежа – преодоление убыточности почты, убеждены авторы документа. А его предпосылка – зафиксированный в 2022 году убыток «Почты России» в 27 млрд рублей.

Компании отмечают неэффективность такого решения и вред инициативы для экономики. Среди аргументов – несоразмерность платежа для компаний, для некоторых он сопоставим с чистой прибылью. Например, у Wildberries чистая прибыль за 2022 год составила 10,1 млрд рублей, а взнос, исходя из оборота, составил бы 8 млрд рублей.

Также он «не учитывает фактическую способность лиц к его уплате»: у Ozon к убыткам в 58 млрд рублей в 2022 году добавился бы платёж в пользу «Почты России» в размере 4,2 млрд рублей.

Законопроект приведёт к «негативным социальным последствиям», уверены авторы письма. Они добавили, что расходы могут переложить на продавцов путём повышения комиссий, что в итоге приведёт к повышению цен на товары. Тарифы могут вырасти на 10-20%, цены – на 3-5 %. И возложенный на компании «налог» в итоге уплатит потребитель.

Компании предлагают рассмотреть альтернативные способы сократить убыточность оператора. Так, они сообщают «о готовности оказать содействие в увеличении интенсивности использования сервисов «Почты России» на рыночных условиях при условии выполнения оператором требований интернет-магазинов к условиям доставки».

В «Почте России» отказались от комментариев. В аппарате правительства заявили, что письмо «пока не пришло». В Минцифры отметили, что письмо к ним не поступало, а закон «в проработке». В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге не ответили на запрос Forbes.

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