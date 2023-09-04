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Спорт

Стали известны результаты чемпионата Псковской области по настольному теннису

Стали известны результаты третьего народного чемпионата Псковской области по настольному теннису, который прошёл в Опочке 2 сентября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Печорского, Дновского, Гдовского, Дедовичского, Пустошкинского, Опочецкого, Себежского и Невельского районов, а также Великих Лук и Пскова.

Великолучане Александр Шемченков, Михаил Якушенко и Денис Быковский стали победителями турнира. Павел Морозов, Александр Сойкин и Евгений Морозов в составе сборной Дновского района взяли серебряные медали. Спортсмены из Пустошки замкнули тройку лидеров.

Вместе с дипломами и медалями победителям и призёрам вручили ягодный пирог.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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