Стали известны результаты чемпионата Псковской области по настольному теннису

12:45, 04 сентября 2023, ПАИ

Стали известны результаты третьего народного чемпионата Псковской области по настольному теннису, который прошёл в Опочке 2 сентября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Печорского, Дновского, Гдовского, Дедовичского, Пустошкинского, Опочецкого, Себежского и Невельского районов, а также Великих Лук и Пскова.

Великолучане Александр Шемченков, Михаил Якушенко и Денис Быковский стали победителями турнира. Павел Морозов, Александр Сойкин и Евгений Морозов в составе сборной Дновского района взяли серебряные медали. Спортсмены из Пустошки замкнули тройку лидеров.

Вместе с дипломами и медалями победителям и призёрам вручили ягодный пирог.

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