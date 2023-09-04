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Политика

Володин заявил о важности акцента на регионы при интеграции Союзного государства

Россия и Беларусь добились высшего уровня отношений, создав Союзное государство. В первую очередь, нужно задуматься о потенциале и возможностях регионов, заявил председатель Парламентского Собрания Союза России и Беларуси, спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании ПС СРБ в Пскове, которое проходит в Пскове в понедельник, 4 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

«Отталкиваясь от обсуждения проблем непосредственно в регионах как на территории Белоруссии, так и на территории России, мы могли бы внести те предложения, которые ждут граждане наших государств. И за счёт возможности уже бюджета Союзного государства выйти на решение этих проблем», – сказал он.

«Когда мы говорим о приграничном сотрудничестве, надо решать вопросы, которые для всех очевидны. Что мы сделали, чтобы у нас было транспортное сообщение между приграничными регионами России и Беларуси? Наши президенты ставят задачу развивать взаимоотношения между странами. Без создания единой транспортной структуры, авиасообщения, железнодорожного сообщения достичь этих целей невозможно», – заявил Вячеслав Володин.

Необходимо создавать условия для делового сообщества, для совместного использования общего потенциала России и Белоруссии.

«Подчеркну, что когда речь идёт о санкциях, то санкции – это прежде всего возможности, построение по-другому работы, выхода на результат. Если мы будем рассматривать с этой точки зрения, то польза будет от нашей работы», – сказал Володин.

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