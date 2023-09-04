Бюджет Союзного государства на 2024 год превысит 6,5 млрд рублей
Бюджет Союзного государства на 2024 год составит более 6,5 миллиарда российских рублей. Об этом на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Пскове сегодня, 4 сентября, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мы исходим из того, что бюджет должен соответствовать экономической интеграции двух стран. Хорошо помним, что на одной из сессий депутаты и сенаторы высказывали предложение о принципиальном изменении программ межрегионального сотрудничества России и Белоруссии», – отметил спикер.
Госсекретарь добавил, что в настоящее время утверждено пять программ, планируется ещё четыре. «К концу 2023 года будем иметь девять программ, – отметил Дмитрий Мезенцев. – Предполагается увеличение исчисления бюджетных средств в доход Союзного государства».
«Бюджет впервые увеличен на 38 %, это серьёзный шаг, который сделали стороны. Доход – 6 млрд 568 млн рублей, что на 601,5 млн больше, чем в текущем году. Раскачав маховик взаимодействия с министерствами и ведомствами, предложив им подумать о предложениях, которые могли стать основами новых проектов, в 2024-2025 годах столкнёмся с нехваткой средств», – сообщил Дмитрий Мезенцев и добавил, что в ближайшее время они будут предлагать проект повестки дня для обсуждения на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском, ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие.
Напомним, сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности акцента на регионах при интеграции Союзного государства.
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