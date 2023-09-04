Бюджет Союзного государства на 2024 год превысит 6,5 млрд рублей

14:11, 04 сентября 2023, ПАИ

Бюджет Союзного государства на 2024 год составит более 6,5 миллиарда российских рублей. Об этом на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Пскове сегодня, 4 сентября, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы исходим из того, что бюджет должен соответствовать экономической интеграции двух стран. Хорошо помним, что на одной из сессий депутаты и сенаторы высказывали предложение о принципиальном изменении программ межрегионального сотрудничества России и Белоруссии», – отметил спикер.

Госсекретарь добавил, что в настоящее время утверждено пять программ, планируется ещё четыре. «К концу 2023 года будем иметь девять программ, – отметил Дмитрий Мезенцев. – Предполагается увеличение исчисления бюджетных средств в доход Союзного государства».

«Бюджет впервые увеличен на 38 %, это серьёзный шаг, который сделали стороны. Доход – 6 млрд 568 млн рублей, что на 601,5 млн больше, чем в текущем году. Раскачав маховик взаимодействия с министерствами и ведомствами, предложив им подумать о предложениях, которые могли стать основами новых проектов, в 2024-2025 годах столкнёмся с нехваткой средств», – сообщил Дмитрий Мезенцев и добавил, что в ближайшее время они будут предлагать проект повестки дня для обсуждения на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском, ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие.

Напомним, сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности акцента на регионах при интеграции Союзного государства.