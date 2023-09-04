Несовершеннолетние пассажиры пострадали в ДТП в Псковском районе

14:52, 04 сентября 2023, ПАИ

Три несовершеннолетних пассажира пострадали в результате ДТП в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка







Авария произошла 4 сентября у деревни Похвальщина. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира. Их доставили в медучреждение для осмотра, после чего отпустили домой.

На месте работали сотрудники бригады скорой помощи, АСС и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.