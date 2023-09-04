Несовершеннолетние пассажиры пострадали в ДТП в Псковском районе
Три несовершеннолетних пассажира пострадали в результате ДТП в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
Авария произошла 4 сентября у деревни Похвальщина. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира. Их доставили в медучреждение для осмотра, после чего отпустили домой.
На месте работали сотрудники бригады скорой помощи, АСС и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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