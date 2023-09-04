Снижение уровня бедности является приоритетом для России и Белоруссии – Антон Котяков
Снижение уровня бедности является приоритетом для обоих государств. Об этом на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России сегодня, 4 сентября, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передаёт корреспондент ПАИ.
Антон Котяков отметил, что те методы, которые сейчас используют страны, коррелируют между собой.
«В Республике Беларусь в отличие от Российской Федерации используют методы поддержки для отдельных категорий граждан более избирательно. Общим решением развития политики по борьбе с бедностью являются адресные пособия и выплаты. В России – акцент на комплексной адресной поддержке нуждающихся граждан. Работа по снижению уровня малообеспеченных граждан должна быть акцентирована на адресности», – подчеркнул он.
Министр отметил, что сейчас граждане России и Белоруссии имеют равные права в оплате труда. По его мнению, в целом в России и Белоруссии схожи сферы социального обслуживания, однако есть и различия: например, в России и Белоруссии действуют разные механизмы оценки нуждаемости в социальном обслуживании. Кроме того, в Белоруссии нет реестра поставщиков соцуслуг.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском, ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия.
Сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Также на заседании обсудили вопрос о ходе разработки проекта бюджета Союзного государства на будущий год. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет СГ на 2024 год составит более 6,5 миллиарда российских рублей.
Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове. Главное
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