Снижение уровня бедности является приоритетом для России и Белоруссии – Антон Котяков

16:08, 04 сентября 2023, ПАИ

Снижение уровня бедности является приоритетом для обоих государств. Об этом на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России сегодня, 4 сентября, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передаёт корреспондент ПАИ.

Антон Котяков отметил, что те методы, которые сейчас используют страны, коррелируют между собой.

«В Республике Беларусь в отличие от Российской Федерации используют методы поддержки для отдельных категорий граждан более избирательно. Общим решением развития политики по борьбе с бедностью являются адресные пособия и выплаты. В России – акцент на комплексной адресной поддержке нуждающихся граждан. Работа по снижению уровня малообеспеченных граждан должна быть акцентирована на адресности», – подчеркнул он.

Министр отметил, что сейчас граждане России и Белоруссии имеют равные права в оплате труда. По его мнению, в целом в России и Белоруссии схожи сферы социального обслуживания, однако есть и различия: например, в России и Белоруссии действуют разные механизмы оценки нуждаемости в социальном обслуживании. Кроме того, в Белоруссии нет реестра поставщиков соцуслуг.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском, ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия.

Сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Также на заседании обсудили вопрос о ходе разработки проекта бюджета Союзного государства на будущий год. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет СГ на 2024 год составит более 6,5 миллиарда российских рублей.