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Политика

Псковская и Витебская области предложат мероприятия для поддержки бюджетом Союзного государства – Ведерников

Псковская и Витебская области разработают предложения по совместным мероприятиям, которые предложат включить в бюджет Союзного государства, сказал по итогам расширенного заседания совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии губернатор региона Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

«Псковская и Витебская области разработают предложения по мероприятиям, которые предложат включить и поддержать бюджетом Союзного государства. Например, Курган Дружбы. Мы переформатировали его в этом году, теперь это многоуровневое молодёжно-патриотичное мероприятие. Это федеральная задача. У нас есть предложения, чтобы те проекты, которые ребята там защищают, были профинансированы и могли быть реализованы и в России, и в Белоруссии», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Пскове прошло заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности акцента на регионах при интеграции Союзного государства.

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