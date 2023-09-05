Музей СВО предлагает открыть в Пскове Антон Минаков

12:39, 05 сентября 2023, ПАИ

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков предлагает открыть в Пскове музей или экспозицию, посвящённую специальной военной операции и помощи псковичей новым регионам РФ.

«Необходимо уже сейчас подумать об истории и увековечить подвиг земляков, которые находятся в зоне СВО. Мы должны запечатлеть биографии и фото героев в специальной экспозиции в Псковском музее-заповеднике или, может быть, даже в специальном музее. Они заслужили это. Там можно выделить стенды и для рассказов о подвигах военных медиков, рабочих, волонтёров, которые побывали в зоне СВО», – предложил Антон Минаков.

Он напомнил, что Псковское региональное отделение ЛДПР также вносит свой вклад в приближение победы. В частности, партийцы помогли купить для нужд СВО полноприводный микроавтобус УАЗ повышенной проходимости, продукты и предметы первой необходимости для военнослужащих, а также пряжу для волонтёров из службы помощи «Белый цветок», которые вяжут специальные носки.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.