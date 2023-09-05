ДТП с участием велосипедиста произошло в Локнянском районе

13:24, 05 сентября 2023, ПАИ

ДТП с участием велосипедиста произошло в деревне Юхново Локнянского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Автомобиль ВАЗ съехал с дороги. По словам водителя, ДТП произошло из-за велосипедиста, который ехал навстречу автомобилю.

В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажир-экспедитор. Она госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.