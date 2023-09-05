ДТП с участием велосипедиста произошло в Локнянском районе
ДТП с участием велосипедиста произошло в деревне Юхново Локнянского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Автомобиль ВАЗ съехал с дороги. По словам водителя, ДТП произошло из-за велосипедиста, который ехал навстречу автомобилю.
В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажир-экспедитор. Она госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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