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Происшествия

ДТП с участием велосипедиста произошло в Локнянском районе

ДТП с участием велосипедиста произошло в деревне Юхново Локнянского района, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Фото: ПАИ

Автомобиль ВАЗ съехал с дороги. По словам водителя, ДТП произошло из-за велосипедиста, который ехал навстречу автомобилю.

В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажир-экспедитор. Она госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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