Сеанс одновременной игры в шахматы пройдёт в деревне Соловьи Псковского района

18:13, 05 сентября 2023, ПАИ

Сеанс одновременной игры в шахматы в рамках празднования Дня деревни Соловьи Псковского района пройдёт 6 сентября. Проведёт мероприятие преподаватель шахматной школы «Лидер» Максим Марин. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам тренер.

Отметим, что сеанс одновременной игры пройдёт для всех желающих.

«Я занимаюсь шахматами с 2010 года. Опыт одновременной игры в шахматы у меня есть, – отметил Максим Марин. – Так как День деревни Соловьи довольно массовое мероприятие, думаю, что желающие поиграть найдутся. Плюс в связи с тем, что скоро я собираюсь набирать группу, думаю, это будет неплохой инструмент, чтобы привлечь внимание и набрать группу для занятий».

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