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Спорт

Сеанс одновременной игры в шахматы пройдёт в деревне Соловьи Псковского района

Сеанс одновременной игры в шахматы в рамках празднования Дня деревни Соловьи Псковского района пройдёт 6 сентября. Проведёт мероприятие преподаватель шахматной школы «Лидер» Максим Марин. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам тренер.  

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Отметим, что сеанс одновременной игры пройдёт для всех желающих.

«Я занимаюсь шахматами с 2010 года. Опыт одновременной игры в шахматы у меня есть, – отметил Максим Марин. – Так как День деревни Соловьи довольно массовое мероприятие, думаю, что желающие поиграть найдутся. Плюс в связи с тем, что скоро я собираюсь набирать группу, думаю, это будет неплохой инструмент, чтобы привлечь внимание и набрать группу для занятий».

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