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Общество

На «Госуслугах» может появиться возможность оформления полиса ОСАГО

На портале «Госуслуги» может появиться возможность оформления полиса ОСАГО, с такой инициативой выступил председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, пишут «Известия».

«В связи с необходимостью совершенствования законодательства в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности, прошу сообщить позицию Минцифры о возможности внедрения оформления полиса ОСАГО через «Госуслуги» физическими лицами и о вопросах, требующих решения с целью обеспечения такой функции», – подчеркнул Андрей Кутепов.

Андрей Кутепов отметил, что в рамках работы комитета был поднят вопрос «о частом отказе страховых компаний в выдаче полиса ОСАГО в убыточных регионах». Речь идёт о субъектах с высокоубыточными договорами по ОСАГО. Сенатор считает, что оформление полиса через «Госуслуги» позволит проследить весь путь заявки пользователя. Тогда станут невозможными случаи, что человек остается без ответа, уверен Андрей Кутепов.

В Минцифры считают, что для начала нужно провести комплексную экспертизу инициативы (ответ ведомства есть в распоряжении «Известий»). Она должна включать разработку концепции реализации, технико-экономическое и финансово-экономическое обоснование, анализ проектных рисков, уточнили в ведомстве.

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