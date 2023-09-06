Продукция «Титан-Полимера» прошла тестирование на партнерском предприятии

17:11, 06 сентября 2023, ПАИ

Продукция Псковского завода «Титан-Полимер» успешно прошла тестирование на одном из предприятий-партнеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе завода.

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Уточняется, что БОПЭТ-пленка с химическим покрытием марки CGPX толщиной 12 мкм исследовали на печать, адгезию красок и ламинацию с другими материалами.

«В результате пленка псковского производителя успешно прошла все испытания. Такие многослойные ламинированные пленки предназначены в первую очередь для изготовления упаковки продуктов питания и технических изделий», — написали в пресс-службе.

В настоящее время «Титан-Полимер» начинает массовые отгрузки тестовых и коммерческих партий пленки CGPX толщиной 12 мкм.

Отметим, пленки с химическим покрытием являются ключевым и наиболее востребованным видом продукции – они занимают до 75% рынка БОПЭТ на территории России и СНГ. На данный момент «Титан-Полимер» освоил выпуск пяти видов БОПЭТ-пленок: прозрачные с коронной обработкой, прозрачные с химическим покрытием, прозрачные изоляционные пленки, а также металлизированные различной толщины. В настоящее время в стадии тестирования находится пятый вид продукции псковского завода – прозрачные пленки с twist-эффектом, востребованные в пищевой промышленности для производства конфетной обертки.

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