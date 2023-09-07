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Экономика

Охват мобильной связью и интернетом в Псковской области составил 93% населения

Охват мобильной связью и интернетом в Псковской области составляет 93% населения, сообщил начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

По национальным приоритетам регион должен достигнуть планки охвата населения мобильной связью и интернетом в 97%. Эксперт напомнил, что Псковская область обладает рядом особенностей, которые отражаются на степени охвата и проникновения сетей.

Виталий Рахманов. Фото Андрея Степанова

«Это высокая протяженность с севера на юг, более пяти часов езды и низкая плотность населения. Из 8800 населенных пунктов в регионе более семи тысяч – это населенные пункты, где проживает менее 100 человек», – сказал Виталий Рахманов.

С 2018 года правительство региона совместно с операторами связи активно работает над расширением зоны покрытия устойчивой мобильной связи, голосовых услуг, интернета. За это время установлено почти 100 базовых станций.

«Если мы начинали с установки и строительства просто вышек, то сейчас у нас хороший, отточенный механизм: сервисная модель, которая была поддержана в 2021 году в правительстве. 357 населенных пунктов обеспечили связью. Также в 2021 году стартовал проект «Устранение цифрового неравенства» – мы даём равные цифровые возможности как в городе, так и в сельских населенных пунктах», – объяснил Виталий Рахманов.

«Я считаю, что последние пять лет мы все очень хорошо поработали и существенно улучшили зону покрытия в нашем регионе», – заключил эксперт.

Ранее на форуме партии «Единая Россия» губернатор Михаил Ведерников рассказал, что в 2023 году на территории Псковской области планируется запустить 28 новых базовых станций. На следующий год запланирована установка ещё 21.

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