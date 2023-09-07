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Экономика

Частая смена места работы заставляет псковских работодателей сомневаться в соискателе – опрос

Псковских рекрутеров настораживают специалисты, меняющие компании чаще, чем раз в год, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

35 % рекрутеров считают, что смена работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно отразиться на трудоустройстве, и таких соискателей можно смело вносить в список «летунов». Еще для 35 % опрошенных подозрительны ежегодные перемещения от одного работодателя к другому. 14 % работодателей считают «летунами» тех, кто меняет работу чаще, чем раз в три года. Только 10 % опрошенных выступают против того, чтобы обвинять в легкомысленности соискателей с короткими периодами работы.

Помимо частой смены работы, HR-менеджеров может насторожить и длительный перерыв в стаже. Для 39 % рекрутеров безработный период длиной в год и более может стать основанием для появления сомнений в компетентности соискателя. 19 % представителей компаний настораживает шестимесячный перерыв. Один из трёх рекрутеров считает, что перерыв в работе не должен вызывать сомнений в компетентности соискателя.

Вместе с тем 18 % самих соискателей считают, что работу следует менять как можно реже. 10 % респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в пять лет, 7 % – не реже, чем раз в три года. Большинство же уверено, что менять работу нужно по обстоятельствам (51 %).

Среди представителей 25 распространённых профессиональных групп, чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, операторы кол-центров (65 %), HR-менеджеры (62 %) и секретари (57 %). Администраторы (32 %), дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами (по 27 %) чаще полагают, что работодателя следует менять как можно реже.

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