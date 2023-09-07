«Луки-Энергия» сыграет против «Зоркого» из Красногорска

14:26, 07 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет против красногорского «Зоркого» в рамках восьмого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 9 сентября и начнётся в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

В таблице великолучане идут на девятом месте и имеют девять очков. Футбольный клуб. «Зоркий» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе восемь очков.

Отметим, что на данный момент «Луки-Энергия» ведёт серию из четырёх игр без поражений.

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