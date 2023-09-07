Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Луки-Энергия» сыграет против «Зоркого» из Красногорска

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет против красногорского «Зоркого» в рамках восьмого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 9 сентября и начнётся в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Фото: Елена Костюкович

В таблице великолучане идут на девятом месте и имеют девять очков. Футбольный клуб. «Зоркий» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе восемь очков.

Отметим, что на данный момент «Луки-Энергия» ведёт серию из четырёх игр без поражений.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 сентября 2023

Первенство Псковской области по велоспорту пройдёт в Великих Луках

07 сентября 2023

«Луки-Энергия» сыграет против «Зоркого» из Красногорска

07 сентября 2023

Две команды из Псковской области примут участие в финале Президентских состязаний

07 сентября 2023

Пушкиногорцы примут участие в финале Президентских спортивных игр

07 сентября 2023

ФК «Псков» уступил «Тосно»

06 сентября 2023

100 тысяч рублей могут выиграть псковские рыбаки

06 сентября 2023

Чемпионат Псковской области по ловле рыбы пройдёт в Куньинском районе

06 сентября 2023

ФК «Псков» сегодня проведёт гостевой матч с «Тосно»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...