«А то проиграешь!»: псковские випы поделились воспоминаниями о выборах

19:59, 07 сентября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились своими воспоминаниями, связанными с выборами, сообщили, что, по их мнению, исчезает с появлением дистанционного электронного голосования, рассказали про ранний поход на избирательный участок, про пирожные, кампанию 1996 года и замполита с границы.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

– До определённого момента, признаюсь честно, культура демонстрации и проявления своей социальной позиции, гражданской позиции, наверное, всем подросткам не очень свойственна. Вместе с тем помню первые выборы, когда ходил на площадку школы, в которой учился в своё время. Это было необычно.

А потом для меня как для человека, который полностью отдал себя системе государственного управления, ходить на выборы стало логичным и обычным. Я проводник идей государства, который их полностью разделяет и ответственен за то, чтобы в нашей родной стране управление осуществлялось теми, кого я поддерживаю, чьи позиции я лично разделяю. Поэтому с определённого периода я начал активно ходить на выборы, а сейчас на них и ходить-то не надо. Теперь мы можем свою волю изъявлять дистанционно. Это удобно. Вместе с тем определённая романтика в этом была и, наверное, остаётся, особенно для тех, кто первый раз идёт голосовать.

Каждый должен понимать: когда приходишь и фиксируешь свою волю именно ты, оказываешь влияние на то, как будешь жить именно ты и, возможно, твои дети, то это взрослый поступок. Это не разговоры на кухне, это конкретный шаг к тому, чтобы зафиксировать свою волю. Поэтому для многих молодых ребят это такой будоражащий момент. Это хорошо, что им не всё равно, значит, мы движемся в правильном направлении.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

– Помню 1996 год был, была избирательная кампания «Голосуй или проиграешь». Это хорошо запомнилось, потому что там такая реклама шла, что-то типа «Года не отдашь», что-то такое нам вдалбливали через телевизор. Плюс куча мероприятий была каких-то организована: и рок-концерт, и ещё что-то. Как позволило законодательство, я ни одни выборы не пропустил.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина:

– У нас был в клубе организован избирательный участок. Мы все марафетились и с мужьями под ручку ходили голосовать. А в прошлом году я была первая на выборах, участок ещё не открылся, а я уже там была, потому что мне надо было на работу. Я прилетела туда пораньше, думала, что меня запустят. Ничего подобного! Всё под контролем. Когда стукнули часы, меня оформили, дали бюллетень, и я проголосовала, меня сфотографировали и даже дали значок, что я первая. В этом году я уже предварительно прошла процедуру ДЭГ. Ничего сложного нет, четыре бюллетеня. Единственное, что надо изучить каждого кандидата.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко:

– Из детских воспоминаний: мы шли с родителями на выборы, я, конечно, только в качестве сопровождающего, так как тогда права голоса не имела. При каждом выборном участке была кулинария, выпечка замечательная. Обязательно покупали что-то вкусненькое: тортики, пирожные, которых в обычной продаже не было.

Конечно, чем старше, тем к выборам стали ответственнее относиться. На прошлых выборах я уже электронно голосовала, не выходя из дома. И в этом году зарегистрировалась и буду голосовать через «Госуслуги».

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн:

– В 1980-х я служил на пограничной заставе, и нам замполит говорит: «Голосовать будете вот за этого человека». Потому что в то время кандидат был один. А я возьми да спроси у замполита: «А какие же это выборы, если один кандидат?» Он такой: «Идите, подшейте лучше воротничок». И потом долго-долго меня воспитывал, что я личному составу неправильные установки даю. А теперь выборы у нас настоящие, можно выбрать кого хочешь.

Руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина:

– Я хочу сказать, что ещё когда я была маленькой девочкой и жила в военном городке, у нас выборы были серьёзным мероприятием и настоящим праздником. Все шли в Дом офицеров, родители голосовали, мы были рядом, потом ходили все по городку и радовались, что у нас сегодня праздник.

Могу сказать, что я немного жалею о том, что сейчас голосование перешло в электронный формат, потому что какой-то праздник для людей должен быть, когда ты просто выходишь, общаешься, встречаешь знакомых на улице, улыбаешься им. А то, что мы переходим на ДЭГ, немного нивелирует ощущение праздника.

Председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов:

– Запомнились выборы, которые у нас выходили. Тогда делалось фото с общественниками, и называлось это «Фото со звездой». Был у каждого свой участок. У меня был участок, где я приходил на место для голосования и все желающие могли прийти сфотографироваться, голосовали, победитель получал приз. Получилось, что как раз таки на этот участок пришла моя жена, но на тот момент мы ещё не были женаты. Пришла, сфотографировалась, выложила в соцсетях, и по результатам голосования, которое проходило в течение определённого времени, она выиграла в этой номинации. Можно сказать, выборы сподвигли нас сделать совместную фотографию. Эта фотография набрала больше всего просмотров, и за счёт этого мы, может быть, стали ещё чуть ближе к браку.

Капитан сборной команды Пскова по киберспорту в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive Максим Мурылёв:

– Моя история заключается в том, что в 2018 году мой папа Аркадий Мурылёв участвовал в выборах губернатора Псковской области и мне было суждено поездить по всем избирательным участкам в регионе. Ну не по всем – по участкам в самых крупных городах: это были Псков, Великие Луки, Пустошка, Опочка, возможно, Остров. И я вместе с папой проголосовал на избирательном участке в Великих Луках. Я даже сам бросал бюллетени в урну. И есть фотография даже где-то, где мне 12-13 лет. Был интересный такой маршрут, я не особо хотел ехать, но прикольно получилось. Мы, получается, за один день объехали всю область – выехали из Пскова, вернулись в Псков, доехав до Великих Лук. Выдался классный маршрут, такое путешествие небольшое. Это самое яркое воспоминание о выборах.

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, музыкант-исполнитель, джазмен Аркадий Галковский:

– Это был год, когда Владимира Владимировича Путина выбирали первый раз. И мы поехали с моей бабушкой в 17-ю школу в Любятово голосовать. Она вышла из машины, упала и сломала шейку бедра в этот день. Но самое главное не это. Ей все врачи сказали, что не пойдёт больше, будет лежать, никогда не пойдёт. Пошла.

И вот все эти выборы, кажется, должны человеческую окраску иметь. Все кандидаты должны быть не людьми с фотографий-агиток, а простыми хорошими парнями, которые могут по-человечески с людьми поговорить.

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников:

– Выборы для меня всегда были взрослой историей. Мой отец всегда ходил голосовать. А я, будучи ещё молодым человеком, говорил: «А за кого голосовать-то, пап?» Для меня это всегда проходило как дежурное голосование, но последний раз в Петербурге были какие-то совсем небольшие выборы, и я первый раз увидел, что такое вбросы. Была такая ситуация: парень там что-то всё суетился, и в какой-то момент он достал кипу бумаг и начал запихивать судорожно в урну… Это меня поразило. Помню, там сразу все оперативно отреагировали.