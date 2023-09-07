Стало известно, какие почтовые отделения отремонтируют в Псковской области
Инфографику с планом открытий и ремонта почтовых отделений «Почты России» в Псковской области опубликовал в своём Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников.
Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.
Добавим, что губернатор Псковской области договорился о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Два отделения – в Печорах на улице Заводской и в деревне Дубишно Дедовичского района – уже открыли.
Ещё в десяти почтовых отделениях проведут ремонт.
Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.
Помимо этого, в ближайшее время «Почта России» подготовит программу строительства модульных почтовых отделений в Псковской области.