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Псковское правительство поможет «Почте России» улучшить работу на селе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры по проблемным вопросам и перспективам совместной работы. Целью рабочей встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Открывая встречу, Михаил Ведерников поблагодарил Михаила Волкова за оперативный отклик и отработку сигналов. «У нас в Псковской области шесть тысяч населённых пунктов – это второй показатель по стране, и почтовые отделения несут огромную социальную нагрузку. Поэтому любые преобразования должны проходить крайне взвешенно и по согласовании с нами. Там, где сложная ситуация, мы готовы принять целый ряд мер поддержки со стороны правительства области, чтобы снизить темпы оптимизации почтовой структуры», – сказал губернатор.

Михаил Волков отдельно отметил тот прямой контакт, который установлен между оператором почтовой связи и правительством региона. «Ключевые обращения мы стараемся отрабатывать без волокиты. Несмотря на определённые сложности, мы понимаем особую роль региона и ценим установившееся взаимодействие», – сказал гендиректор «Почты России».

Михаил Волков также назвал основные приоритеты компании в Псковской области: ремонт почтовых отделений и повышение зарплаты. Так, в 2023 году в регионе модернизируют десять почтовых отделений, причём три из них – по поручению Владимира Путина. Вопрос зарплат Михаил Волков назвал непростым, но отметил, что их индексация ведётся на постоянной основе.

Что касается новых отделений, «Почта России» рассматривает возможность возведения модульных конструкций. В связи с этим гендиректор обратился к правительству за содействием в подборе земельных участков.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Михаил Волков вместе со специалистами обсудили широкий круг вопросов организации почтовой службы на селе и достигли ряд договорённостей. По итогам они заключили соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Псковской области.

Михаил Волков поблагодарил правительство региона и лично губернатора за внимание, которое уделяется работе почтовых отделений. «Уверен, сообща мы сможем решить задачи, которые стоят перед нами. Мы работаем над тем, чтобы почтовые отделения были комфортными и для клиентов, и для сотрудников, а заработная плата персонала росла. Мы продолжим модернизировать сеть отделений в регионе, в том числе с помощью быстровозводимых конструкций, и будем рады сотрудничать с псковскими производителями», – сказал гендиректор компании.

Михаил Ведерников назвал переговоры конструктивными. «Есть понятный, чёткий план открытия новых почтовых отделений. Мы со своей стороны будем всесторонне помогать. Совместно составим список отдалённых отделений почты, где точечно поддержим специалистов. Также готовы содействовать как в части подбора земельных участков, так и ремонта зданий», – отметил губернатор.

Добавим, что в Псковской области работает 288 отделений «Почты России», 204 из которых расположены в сельской местности. Почтовые отделения являются значимыми объектами социальной инфраструктуры. Здесь доступны почтовые и финансовые услуги: посетители могут отправить и получить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку и купить товары первой необходимости.

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