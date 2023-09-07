Десять почтовых отделений отремонтируют в Псковской области

19:26, 07 сентября 2023, ПАИ

В десяти почтовых отделениях в Псковской области сделают ремонт. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Тема», которое он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Ещё в десяти отделениях будет проведён ремонт», – сказал губернатор и уточнил, что представит позднее полный список отделений, где проведут ремонтные работы.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью рабочей встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

Добавим, что губернатор Псковской области договорился о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Два отделения – в Печорах на улице Заводской и деревне Дубишно Дедовичского района – уже открыли.

Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.

Помимо этого, в ближайшее время «Почта России» подготовит программу по строительству модульных почтовых отделений в Псковской области.