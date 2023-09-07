28 ранее закрытых в Псковской области почтовых отделений возобновят работу

19:01, 07 сентября 2023, ПАИ

28 ранее закрытых в Псковской области почтовых отделений возобновят работу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Тема», которое он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Договорились о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Два отделения – в Печорах на улице Заводской и деревне Дубишно Дедовичского района – уже открыли. Остальные 26 отделений откроются до конца сентября. Многие из них, например, в деревне Большое Юрково Дновского района были закрыты несколько лет», – рассказал губернатор.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью рабочей встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.