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Общество

28 ранее закрытых в Псковской области почтовых отделений возобновят работу

28 ранее закрытых в Псковской области почтовых отделений возобновят работу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Тема», которое он опубликовал в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: УФПС Псковской области

«Договорились о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Два отделения – в Печорах на улице Заводской и деревне Дубишно Дедовичского района – уже открыли. Остальные 26 отделений откроются до конца сентября. Многие из них, например, в деревне Большое Юрково Дновского района были закрыты несколько лет», – рассказал губернатор.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью рабочей встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

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