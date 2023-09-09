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Политика

Андрей Маковский проголосовал на выборах в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский проголосовал на выборах губернатора Псковской области в школе № 12. На выборы депутат пришёл вместе с женой и маленьким сыном, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Он считает, что выборы – это не только возможность, но и гражданский долг выбирать тех людей, от которых будет зависеть судьба региона. 

«Для нас это приятная семейная традиция, когда мы всей семьёй можем собраться, сходить на участок, проголосовать. Для малыша это большое событие, потому что это что-то необычное, новое. И конечно, я считаю, с детства нужно приучать к политической культуре, чтобы у нас не было такого страшного слова «абсентеизм» как болезни», – поделился Андрей Маковский.

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