ФОТОРЕПОРТАЖ. Асфальт, качели и зелёные склоны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совершил рабочий выезд на объекты в Пскове сегодня, 9 сентября.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

Напомним, что губернатор совместно с главой города Борисом Елкиным проконтролировал ход ремонта улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, а также ремонт участка улицы Алмазной между улицами Чудской и Леона Поземского.

Глава региона также проинспектировал ход работ по благоустройству территории парка у реки Милевки в Пскове. Здесь в парке зимой в появится склон для катания на ватрушках и новогодняя ёлка.