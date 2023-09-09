Раньше срока планируют завершить ремонт улицы Алмазной в Пскове

17:39, 09 сентября 2023, ПАИ

Раньше срока планируют завершить ремонт участка улицы Алмазной в Пскове от улицы Чудской до улицы Леона Поземского. Об этом было объявлено в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по городу сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

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Вместе с главой региона в объезде по городу участвуют глава Пскова Борис Елкин, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу, депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

Борис Елкин отметил, что улица очень оживлённая, по ней постоянно ездят тягачи с бетонными изделиями.

Ремонт дороги планируется завершить раньше срока, не дожидаясь 2025 года. В этом году, до октября включительно планируется уложить асфальт.

Напомним, что сегодня Михаил Ведерников также проконтролировал ход ремонта улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. По контракту ремонт улицы выполняется в два этапа (первый этап – ремонт участка от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, второй этап – участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского) и должен быть выполнен до 2025 года. Однако планируется, что работы сделают раньше, в следующем году.