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Общество

Ремонт улицы Юбилейной в Пскове планируют завершить раньше срока

Ход ремонта улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Борисом Елкиным, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Также присутствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

Уже сейчас рабочие уложили верхний слой асфальта, организовали парковку и работают над укладкой тротуара.

Объект планируют сдать досрочно, а именно в 2024 году. Изначально объект рассчитывали сдать в 2025 году.

Помимо этого, рабочие уложат тротуар и организуют зеленую зону у библиотеки имени Игоря Григорьева.

Кроме того, у дома 77б на улице Юбилейной из полупарковки сделают цивилизованную парковую зону и тротуар.
 
Согласно контракту, дорожные рабочие должны выполнить ремонт улицы Юбилейной в два этапа: первый этап – ремонт участка от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, второй этап – участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского. Вторую очередь ремонта улицы Юбилейной планировали сделать до 2025 года, но в случае появления дополнительных средств её сделают раньше, в следующем году.
 
«Не теряйте темпа!» – обратился глава региона к подрядчику.

Ранее сообщалось, что подрядчик завершит ремонт улицы Алмазной раньше срока.

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