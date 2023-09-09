Ремонт улицы Юбилейной в Пскове планируют завершить раньше срока

17:29, 09 сентября 2023, ПАИ

Ход ремонта улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Борисом Елкиным, передаёт корреспондент ПАИ.

Также присутствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

Уже сейчас рабочие уложили верхний слой асфальта, организовали парковку и работают над укладкой тротуара.

Объект планируют сдать досрочно, а именно в 2024 году. Изначально объект рассчитывали сдать в 2025 году.

Помимо этого, рабочие уложат тротуар и организуют зеленую зону у библиотеки имени Игоря Григорьева.

Кроме того, у дома 77б на улице Юбилейной из полупарковки сделают цивилизованную парковую зону и тротуар.

Согласно контракту, дорожные рабочие должны выполнить ремонт улицы Юбилейной в два этапа: первый этап – ремонт участка от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, второй этап – участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского. Вторую очередь ремонта улицы Юбилейной планировали сделать до 2025 года, но в случае появления дополнительных средств её сделают раньше, в следующем году.

«Не теряйте темпа!» – обратился глава региона к подрядчику.

Ранее сообщалось, что подрядчик завершит ремонт улицы Алмазной раньше срока.