Склон для катания на ватрушках появится в парке на Милевке

18:07, 09 сентября 2023, ПАИ

Склон для катания на ватрушках и ёлка, которую будут украшать на Новый год, появятся в парке у реки Милевки в Пскове. Об этом было объявлено в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в город сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с главой региона объект посетили глава Пскова Борис Елкин, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Михаил Ведерников проконтролировал выполненное благоустройство парка. Находившиеся в парке дети сказали главе региона, что им всё нравится.

Представитель подрядчика отметил, что в парке оборудовали склон для катания на ватрушках зимой. Кроме того, он уточнил, что в парке установят ёлку высотой около двух метров, которую будут украшать на Новый год.

Также губернатору рассказали, что на универсальной спортивной площадке в парке в скором времени появится освещение.

Напомним, благоустройство парка осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» по итогам голосования с участием жителей Пскова. В 2021 году в Пскове проходило голосование, в рамках которого горожане могли выбрать один из вариантов благоустройства парка. На выбор псковичей было представлено два варианта, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя»: за неё проголосовало 53 % участников опроса.