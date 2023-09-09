Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Псковском СИЗО

22:58, 09 сентября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение избирательных прав граждан на нескольких избирательных участках, в том числе расположенных в местах принудительного содержания граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

Дмитрий Шахов посетил выездное голосование, которое проводилось в Псковском следственном изоляторе УФСИН России по Псковской области.

Омбудсмен ознакомился со списком избирателей, с порядком включения жителей региона в данный список, с наличием документов, по которым могли проголосовать лица, содержащиеся в СИЗО № 1, а также с самой процедурой голосования, в том числе с соблюдением тайны голосования.

Уполномоченный по правам человека побеседовал с несколькими избирателями. Они отметили, что пришли на выборы без принуждения, информацию о всех кандидатах получили заранее, поэтому у них было время, чтобы оценить каждого и сделать осознанный выбор.

По итогам посещения СИЗО № 1 замечаний у Дмитрия Шахова не было. Избирателям было предоставлено право голоса в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Выездное голосование прошло в полном соответствии с требованиями закона.