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Политика

Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Псковском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение избирательных прав граждан на нескольких избирательных участках, в том числе расположенных в местах принудительного содержания граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Дмитрий Шахов посетил выездное голосование, которое проводилось в Псковском следственном изоляторе УФСИН России по Псковской области.

Омбудсмен ознакомился со списком избирателей, с порядком включения жителей региона в данный список, с наличием документов, по которым могли проголосовать лица, содержащиеся в СИЗО № 1, а также с самой процедурой голосования, в том числе с соблюдением тайны голосования.

Уполномоченный по правам человека побеседовал с несколькими избирателями. Они отметили, что пришли на выборы без принуждения, информацию о всех кандидатах получили заранее, поэтому у них было время, чтобы оценить каждого и сделать осознанный выбор.

По итогам посещения СИЗО № 1 замечаний у Дмитрия Шахова не было. Избирателям было предоставлено право голоса в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Выездное голосование прошло в полном соответствии с требованиями закона.

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