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Политика

Электоральный торт на «Ночи выборов» разрежут в соответствии с итогами выборов

Народный электоральный торт приготовит для участников и гостей «Ночи выборов – 2023» основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаил Пасько. Об этом он рассказал в прямом эфире программы, которая проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

Когда станут известны итоги выборов, торт планируют разрезать в соответствии с соотношением голосов, набранных претендентами на пост губернатора.

Фото: ПАИ

В создании торта смогут принять участие все желающие: можно добавлять коржи, крем, украшать кондитерское изделие. Михаил Пасько призвал гостей присоединяться к процессу приготовления торта и отметил, что в конце его обязательно оформят в электоральном стиле.

«У нас в кондитерской есть несколько фирменных десертов, есть «Мишкин торт», а это бисквитный торт со сгущёнкой и слоенными коржами. Решили выбрать именно бисквитный торт, потому что он, наверное, более народный и более понятный», – подчеркнул кондитер.

«Почему именно торт? Круг, бисквит – это солнце, символ жизни. Красная ягода, ольгинская ягода, местного фермера. Как она говорит, можно есть её прямо с грядки: никакой обработки нет, ничего. Сотрудничаем с ней несколько лет», – подчеркнул он.

Михаил Пасько – основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша». ООО «Кондитерская «Миша» производит более 100 наименований кондитерских изделий.

В 2022 году Михаил Пасько стал участником шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». Ему удалось на несколько дней стать руководителем крупного предприятия в Санкт-Петербурге – кондитерского производства «Север – Метрополь».

Кроме того, сеть кафе «Миша» стала обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис».

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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