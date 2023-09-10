Восьмилетняя девочка погибла при падении в яму для установки столба под Красноярском

23:15, 10 сентября 2023, ПАИ

Восьмилетняя девочка погибла при падении в яму для установки столба в Бирилюсском районе Красноярского края. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

В обеденное время девочка вместе с подругой ушла из дома и не вернулась, в связи с чем её мама обратилась к правоохранителям.

Поисковая группа из восьми сотрудников полиции, волонтёров, спасателей и родственников пропавшей выдвинулась на поиски. Уже вечером тело девочки обнаружили в яме, которую выкопал местный житель для установки столба освещения.

По факту происшествия организовали процессуальную проверку. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, также проводится осмотр тела ребёнка.