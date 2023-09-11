Под Ростовом школьник ранил ножом четверых человек

10:11, 11 сентября 2023, ПАИ

Подросток ранил четверых взрослых при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооружённый ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников», – написал губернатор.

Ранения пострадавших оцениваются как лёгкой степени тяжести. Среди детей пострадавших нет.

Нападавшим оказался ученик девятого класса. Его задержали очевидцы.

По словам главы региона, школьник страдает психическим заболеванием.