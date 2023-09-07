Финансовый эффект в триллион рублей ожидают в Сбере от внедрения искусственного интеллекта

15:05, 11 сентября 2023, ПАИ

Финансовый эффект в триллион рублей ожидают в Сбере от внедрения искусственного интеллекта, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах экономического форума во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2020–2022 годах эффект от внедрения составил 560 млрд рублей, а в этом году превысит 350 млрд рублей.

«Основной рост доходов банка искусственный интеллект обеспечивает в риск-менеджменте и в персонализации предложений для клиентов благодаря повышению качества кредитного скоринга и улучшению клиентского опыта», – пояснил Александр Ведяхин.