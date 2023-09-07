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Экономика

Сбербанк принимает участие в тестировании цифрового рубля 

Сбербанк принимает участие в тестировании цифрового рубля, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАО «Сбербанк»

В начале августа ЦБ пречислил 13 банков, которые первыми примут участие в тестах реальных операций с цифровым рублём. В список не вошли Сбербанк и «Тинькофф».

При этом Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля. «Процесс идёт поэтапно, и мы действуем последовательно в рамках установленного процесса», – заявил Попов.

Банк России и группа банков начали тесты с цифровым рублём 15 августа. На первом этапе тестируются активные операции: открытие кошельков в цифровых рублях банкам, физическим и юридическим лицам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. В тестировании начнут участвовать 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России. Массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года, отметили в Центробанке.

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