Более 13 километров трассы Порхов – Успенье отремонтировали по нацпроекту

15:56, 11 сентября 2023, ПАИ

Более 13 километров трассы Порхов – Успенье отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Порховском и Дедовичском районах. Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, пересечения и примыкания, восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины.

Также оборудованы автобусные остановки: заменена дорожная одежда на заездных карманах и посадочных площадках, установлены автопавильоны.

Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.

В прошлом году в рамках этого контракта специалисты обновили два участка автодороги. Сейчас завершается ремонт ещё на трёх участках. Всего за два года благодаря нацпроекту будет приведено к нормативу более 50 километров трассы.

Стоимость контракта составила около 845 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.