Игорь Сопов: Мы продолжим развивать ДЭГ в Псковской области

16:05, 11 сентября 2023, ПАИ

Дистанционное электронное голосование продолжат развивать в Псковской области, заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы ПАИ-live.

«Феномен ДЭГ в регионе заключается в том, что это упорная, достаточно трудоёмкая работа с нашими избирателями», – отметил Игорь Сопов.

Он также напомнил, что на выборах глав регионов с применением ДЭГ по России наибольшая явка зафиксирована в Псковской области.

«Самое важное рассказать нашим избирателям, что у нас есть новая форма голосования. На это мы потратили большое количество времени, мы начали работу с февраля, выпускали листовки, встречались в районах, рассказывали – именно таким образом мы смогли привлечь наших сторонников. Но самое важное, что, когда проходили выборы в Пскове в прошлом году, избиратели оценили преимущество ДЭГ – это также помогло собрать нам такую явку. Хочу подчеркнуть, что от использования ДЭГ мы отказываться не будем, если нам будет позволять Центральная избирательная комиссия, мы будем продолжать работать в этом направлении», – заверил председатель облизбиркома.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников.