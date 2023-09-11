Пенсионера из Великих Лук осудили за кражу плиты и более 100 метров кабеля

17:14, 11 сентября 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении 69-летнего великолучанина, обвиняемого в совершении кражи из муниципального предприятия, рассмотрел Великолукский районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый пришёл к дому в деревне Поречье в Великолукском районе, который принадлежит муниципальному предприятию «Жилищное управление», и проник в него через подвал. Мужчина похитил имущество, принадлежащее предприятию: 39 метров медного кабеля, 95 метров алюминиевого кабеля, а также металлическую печную плиту.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком на шесть месяцев.