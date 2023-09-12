38-летний мужчина пропал в Дновском районе

09:34, 12 сентября 2023, ПАИ

38-летний Станислав Подшиваев пропал в деревне Рвы Дновского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 8 сентября его местонахождение неизвестно.

Ростом мужчина 190 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные.

Был одет в чёрную куртку, коричневые спортивные штаны, тёмные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Станислава Подшиваева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.