38-летний мужчина пропал в Дновском районе
38-летний Станислав Подшиваев пропал в деревне Рвы Дновского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
С 8 сентября его местонахождение неизвестно.
Ростом мужчина 190 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмные.
Был одет в чёрную куртку, коричневые спортивные штаны, тёмные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Станислава Подшиваева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
Комментарии: 0 Обсудить >>>