Укравшие из псковского магазина 19 коробок конфет молодые люди получили сроки в колонии

16:52, 12 сентября 2023, ПАИ

Укравшие из псковского магазина 19 коробок конфет молодые люди получили сроки в колонии. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Два 19-летних псковича признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

9 июня ранее судимые молодые люди украли из магазина «Магнит» 19 наборов шоколадных конфет общей стоимостью 3 667 рублей.

Подсудимые вину признали полностью, раскаялись в содеянном.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя окончательно назначил наказание в виде лишения свободы обоим, с учетом ч. 5 ст. 69 УК РФ, на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и, с учетом положений ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ, сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил.