Делай сегодня то, что можешь – Григорий Стороненков

17:11, 12 сентября 2023, ПАИ

Всего пару десятилетий назад Овсище было городской окраиной. В чём секрет успеха стремительно развивающегося микрорайона и каков вклад в общее людей с «горящими глазами» – в интервью с депутатом Псковской городской Думы в округе № 12 Григорием Стороненковым.

– Честно, мне и самой Овсище нравится, прежде всего новыми общественными местами, прогулочными зонами и прелестным ландшафтом. Но помнятся и грустные времена, когда микрорайон был, мягко говоря, заброшенным. Как удалось вам сохранить эту городскую пастораль?

– Когда я стал депутатом, а это шёл 2007 год, на весь микрорайон было десять фонарей. Проблемы стали решать поэтапно: сначала освещение, потом дворы. Кстати, сейчас они уже по второму кругу ремонтируются. Дальше – земля, инвесторы начинали многоэтажное строительство и всё это было похоже на лоскутное одеяло без единой сети, общей концепцией развития, инфраструктуры – всё было разрозненно. В 2014 году приняли решение упорядочить работу, был заключён муниципальный контракт на проектную разработку планировки территорий и тогда возникла логическая завершенная картина развития округа. И все застройщики стали подтягиваться под этот план –были обязаны это делать.

– И даже с парковочными местами решили вопрос?

– Мы были первыми, где в округе на 100 квартир полагалось 65 машин, а в городе на то время было 24.

Понятно, парковок никогда хватать не будет, и сейчас, согласно нормам строительного проектирования, закладывается 90 парковочных мест на 100 квартир. В норматив внесли максимальную цифру.

– Просто какие-то добросовестные застройщики!

– В округе работают четыре строительные компании, все понимают общую концепцию, все встраиваются в неё, если есть вопросы, решаем вместе. Если есть некая чёткая картинка того, что будет, все готовы вписываться. Потому что есть понимание: то, что делаешь, это правильно.

– А что в перспективе?

– Близится радостное событие – заканчивается проектирование основных магистралей, улиц Алёхина и Технической, без развития которых развитие этой части города невозможно. Надеюсь, в сентябре подрядная организация зайдёт в экспертизу и далее мы получим готовый документ, и можно будет искать источники финансирования.

Я уже видел проект и даже участвовал в его разработке.

– И что там ожидается?

– Это будет четырёхполосная улица Алёхина с велосипедными дорожками, тротуарами, современным освещением – тремя светофорными объектами. Картинка складывается неплохая и, если мы это реализуем, будет очень и очень хорошо.

– У вас много новых локаций. Как так получается, что всё в Овсище, да в Овсище?

– Прежде всего, жители активно откликнулись на движение ТОС. Его можно создать, но если у людей не горят глаза и нет желания, то ничего не сделаешь. У наших замечательных девушек, которые организовали ТОС «Вип-персоны» и «Тиконд-ретро» Анны Григорьевой и Татьяны Деленских такой кураж, что выиграли и городской и областной конкурсы. Сейчас с ними заходим на инициативное бюджетирование на благоустройство уже прилегающих территорий. Тут главное, чтобы глаза горели, а помощь им по мере сил и возможностей, конечно, окажу.

В этом году мы выиграли конкурс на благоустройство спортивной локации возле «Белочки». Жители также захотели доделать вторую часть этой территории – разбить маленький скверик с плодовыми деревьями, чтобы это было место отдыха. Мы ищем источник финансирования, чтобы эту локацию полностью доделать.

– С жителями планы обсуждаете?

– На совете округа обсуждали, какие дальше будем делать территории: хотим Чертов ручей обустроить, который сейчас зарастает, а там не так давно уточки водились, жители с детишками их кормили. Рассматриваем разные источники финансирования, может, будем участвовать и в федеральных проектах по линии инициативного проектирования.

– А в программе «Формирование комфортной городской среды» планируете участвовать? У вас как-то всё получается.

– Обязательно! Участвовать надо всегда, а выиграл или нет — уже дело второе. Чтобы что-то сделать, надо начинать над этим работать. Надо делать то, что можешь делать сегодня.

– У вас ещё и пляж планируется.

– Мы постепенно начинали привлекать внимание к этой территории. Сначала субботники, с жителями скамеечки установили, песочек завезли, волейбольную площадку разбили, потом установили турники, которые не уцелели. Потом всё это с размахом переросло в «Чистые игры».

Там же красивая территория на берегу реки, которая зарастает борщевиком, и с ней что-то надо делать. Это было обращением и к власти, и к частным предпринимателям.

Участвовали два раза в конкурсе по отбору территорий по ФКГС. Первый раз не победили. Но что ни делается, то к лучшему. На следующий год мы заявились на обустройство детской и воркаут-площадок – и выиграли. В нынешнем году это место на пляже с удовольствием посещало количество людей, выросшее в разы.

А потом нашёлся предприниматель, который был готов участвовать в грантах на благоустройство.

– Что это за грант?

– Территория берега реки Великой от улицы Отрадной до улицы Ваганова взята им в аренду. Инвестор планирует привести её в порядок, благоустроить и сделать красивое место для отдыха. Проект будет реализован благодаря федеральному туристическому гранту.

– Конкретно что здесь конкретно планируется?

– Это будет красивый благоустроенный пляж с мангальными зонами в низменной части реки. Здесь будут шатры, кафе, мини-спортивные площадки, в том числе волейбольная, канатные и веревочные аттракционы, парковочные зоны, концертная площадка – это будет лучший пляж города!

– Очертания уже вырисовываются?

– Конечно! Берег засыпают специальным песком, привезенным из Струг Красных. Это больше дело для округа. Потихонечку работаем. Под лежачий камень вода не течёт, кроме желания надо действие. Если даже минимум действий совершишь сегодня – залог успеха ждёт дальше, они будут приумножаться, и цель будет достигнута. Делай сегодня то, что можешь. Если можешь писать заявку – пиши заявку, если субботник – выходи. Движение – это жизнь и залог для преобразований.