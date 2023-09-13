Работу Псковской гордумы обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- о составе городского парламента. «51 процент – новички»;
- из 25 депутатов на платной основе работают двое, в том числе и председатель гордумы;
- об оппозиции: «У них всё меньше людей, которые их слушают. Мы движемся вперёд, мы за новизной, а те, кто отстаёт, тот отстаёт. Оппозиция теряет свои позиции. Им никто не мешает работать»;
- «У нас парламент многопартийный, а город один»;
- о партии «Яблоко»: «Нельзя сказать, что с «Яблоком» я нашёл общий язык, но Пасман – человек здравомыслящий, участвует в наших мероприятиях»;
- сессии проводятся за короткое время, потому что все вопросы решаются на комитетах и доносятся предварительно для каждого депутата. «Комитет – место для дискуссий»;
- лично к председателю гордумы еженедельно обращаются пять – шесть человек;
- каждый депутат работает в решении проблем округа напрямую с администрацией, председатель тому не препятствует;
- председатель гордумы особо выделил передовиков в работе в округах: Стороненкова, Бурлина, Фёдорову, Николаеву, Юрченко, Невалённую;
- «Работу администрации Пскова олицетворяю с главой города. Он строит свою работу на четырёх схемах: анализе, выводах, предложениях и принятых решениях».
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