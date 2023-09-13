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Политика

Работу Псковской гордумы обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото Александр Гончаренко

Главное:

  • о составе городского парламента. «51 процент – новички»;
  • из 25 депутатов на платной основе работают двое, в том числе и председатель гордумы;
  • об оппозиции: «У них всё меньше людей, которые их слушают. Мы движемся вперёд, мы за новизной, а те, кто отстаёт, тот отстаёт. Оппозиция теряет свои позиции. Им никто не мешает работать»;
  • «У нас парламент многопартийный, а город один»;
  • о партии «Яблоко»: «Нельзя сказать, что с «Яблоком» я нашёл общий язык, но Пасман – человек здравомыслящий, участвует в наших мероприятиях»;
  • сессии проводятся за короткое время, потому что все вопросы решаются на комитетах и доносятся предварительно для каждого депутата. «Комитет – место для дискуссий»;
  • лично к председателю гордумы еженедельно обращаются пять – шесть человек;
  • каждый депутат работает в решении проблем округа напрямую с администрацией, председатель тому не препятствует;
  • председатель гордумы особо выделил передовиков в работе в округах: Стороненкова, Бурлина, Фёдорову, Николаеву, Юрченко, Невалённую;
  • «Работу администрации Пскова олицетворяю с главой города. Он строит свою работу на четырёх схемах: анализе, выводах, предложениях и принятых решениях».

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