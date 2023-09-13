На границе с Эстонией в Псковской области нет потока возвращающихся россиян

19:03, 13 сентября 2023, ПАИ

На пункте пропуска «Куничина Гора» на границе с Эстонией в Псковской области никакого потока экстренно возвращающихся из ЕС на своих машинах россиян здесь нет.

Отсутствуют и желающие въехать в Эстонию на автомобилях с госномерами РФ. Больше чем за полдня 13 сентября российско-эстонскую границу пересекли всего две легковые машины, зарегистрированные в Латвии, и одна – в Эстонии. Никакой очереди на границе нет.

Перед пунктом пропуска стоят только грузовики. Фуры по-прежнему и создают основной трафик проезда через пункты пропуска.

По данным эстонского сайта бронирования очереди на границе, за 13 сентября через пункт пропуска «Койдула» («Куничина Гора» со стороны РФ) в сторону России проехал 21 мотоцикл и легковой автомобиль, ещё пять находятся в очереди.

Через «Лухамаа» («Шумилкино» со стороны РФ) границу пересекло 20 машин и мотоциклов, ещё 22 транспортных средства ожидают приглашения в пункт пропуска. Время ожидания в очереди тут составляет около шести часов, при этом отмечается, что задержка даже по предварительному бронированию составляет пять часов.

Информации о каких-либо машинах с номерами РФ, которые бы отправили из пункта пропуска в Эстонии обратно в Псковскую область, пока нет. А вот в Ивангороде (Ленинградская область) первого возвращенца из пункта пропуска в Нарве уже зафиксировали.

Что же касается жителей Псковской области, которые раньше активно путешествовали через границу на своих авто, то большинство из них уже давно не рискует отправляться на собственном транспорте в Эстонию и Латвию: опасаются, что машины могут повредить недружественно настроенные граждане.