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Политика

На границе с Эстонией в Псковской области нет потока возвращающихся россиян

На пункте пропуска «Куничина Гора» на границе с Эстонией в Псковской области никакого потока экстренно возвращающихся из ЕС на своих машинах россиян здесь нет.  

Отсутствуют и желающие въехать в Эстонию на автомобилях с госномерами РФ. Больше чем за полдня 13 сентября российско-эстонскую границу пересекли всего две легковые машины, зарегистрированные в Латвии, и одна – в Эстонии. Никакой очереди на границе нет.

Перед пунктом пропуска стоят только грузовики. Фуры по-прежнему и создают основной трафик проезда через пункты пропуска.

По данным эстонского сайта бронирования очереди на границе, за 13 сентября через пункт пропуска «Койдула» («Куничина Гора» со стороны РФ) в сторону России проехал 21 мотоцикл и легковой автомобиль, ещё пять находятся в очереди.

Через «Лухамаа» («Шумилкино» со стороны РФ) границу пересекло 20 машин и мотоциклов, ещё 22 транспортных средства ожидают приглашения в пункт пропуска. Время ожидания в очереди тут составляет около шести часов, при этом отмечается, что задержка даже по предварительному бронированию составляет пять часов.

Информации о каких-либо машинах с номерами РФ, которые бы отправили из пункта пропуска в Эстонии обратно в Псковскую область, пока нет. А вот в Ивангороде (Ленинградская область) первого возвращенца из пункта пропуска в Нарве уже зафиксировали.

Что же касается жителей Псковской области, которые раньше активно путешествовали через границу на своих авто, то большинство из них уже давно не рискует отправляться на собственном транспорте в Эстонию и Латвию: опасаются, что машины могут повредить недружественно настроенные граждане.

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