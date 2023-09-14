Два человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Псковском районе

11:21, 14 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Renault Scenic и микроавтобуса Opel произошло на объездной дороге у поворота на деревню Голубово в Псковском районе. После этого микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали 28-летний пассажир и 31-летний водитель. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.