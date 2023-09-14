О работе Псковской гордумы и оппозиции – в интервью с Александром Гончаренко

18:09, 14 сентября 2023, ПАИ

О работе городского парламента, депутатской учебе, причинах коротких сессиях и работе с оппозицией – в интервью с председателем Псковской городской Думы Александром Гончаренко.

– Александр, Георгиевич, городская Дума в нынешнем составе работает под вашим председательством ровно год. В чем особенности депутатского корпуса 7-го созыва?

– В городской Думе 25 депутатов. 15 из них – одномандатники. 10 – представители партий. Наш парламент многопартийный, его представляют пять партий. 51 процент депутатов работают первый, второй, третий и даже четвертый созыв. Остальные новички.

Проанализировав эту ситуацию, я принял решение, что мы организуем обучение всего депутатского корпуса. И эта система у нас отработала практически весь текущий год.

– Обучаются только первогодки?

– Абсолютно все! На каждом занятии присутствовали от 18 до 20 человек. Если кто-то отсутствовал, то, как правило, по очень уважительным причинам.

– Не говорили «старички», что и так все знают?

– К тому моменту остро встала тема по организации ТОСов. Я решил, что есть возможность этот процесс подтолкнуть немножечко вперед. Только надо создать определенные условия, чтобы депутатский корпус понял бы, что им это нужно. И буквально на первые же занятия депутата пригласили нашего депутата по 12 округу Григория Ивановича Стороненкова, у которого это показатель был самым высоким – он вовремя осознал, что это такое. И очень активно в это дело включился, начал выигрывать гранты, благодаря которым потихонечку благоустраивал территорию округа.

– Хороший пример заразителен?

– Уже к февралю мы начали чувствовать, что дело начинает двигаться. К тому же прочитали полный теоретический курс с приглашением всех специалистов из городской и областной администраций, и даже вышли на видеосвязь с московскими специалистами.

– Все депутаты включились в процесс?

– Я был даже удивлен желанию и стремлению депутатского корпуса вникнуть в эту проблему, погрузиться в нее и получить положительный результат практически во всех округах.

– Понятно, что депутат, прежде всего, работает «на земле». Но его место и в парламенте. Почему нынешние сессии укладываются в короткое время и наши избранники ничего там не обсуждают?

– Мой жизненный опыт подсказывает, что самые хорошее мероприятия те, которые подготовлены заранее. Мы четко и ясно планируем, что будем делать каждый месяц, на чем концентрировать внимание. И прежде, чем выносить вопрос на сессию, очень хорошо прорабатываем на комитете, обговаривая с его председателем все тонкие места.

На сессию подаем уже готовый продукт, который только надо осмыслить, тем более материалы направляем заранее. Если у кого-то возникают какие-то вопросы на сессии, все задается, обсуждается, отвечают профильные специалисты и решение принимается. Смысл сессий заключается в том, чтобы не шум и гам создавать, а, чтобы задать рабочий ритм.

– В парламенте пять партий, но голоса оппозиции не слышно. Почему, на ваш взгляд?

– Вы же видите, что развитие социума, или движется вперед, или наступает стагнация. Сегодня мы развиваемся. И партии, которые отличаются новизной подхода, взглядов, разработки программ и их реализации идут впереди.

Основа любой партии – люди, которые ее поддерживают. Ну чего тут скрывать? Я не буду перечислять, чтобы никого не обидеть. Позиции наша оппозиция с каждым годом теряет, теряет и теряет.

– В Думе же и представители «Яблока» и партии пенсионеров, и коммунистов. Вы их голос слышите?

– Не только слышим. Они очень активно работают в составе комитетов, которые выбрали по своему желанию.

Повторюсь, чтобы получать результат, нужны желание и стремление. Я не скажу, что в нашей Думе абсолютно инициативные оппозиционеры, но всем подсказываю, привлекаю, приглашаю, они участвуют в наших мероприятиях.

– И с партией «Яблоко» нашли общий язык?

– Нельзя сказать, что мы нашли общий язык. Но Татьяна Борисовна Пасман, представитель партии, трезвомыслящий человек, она участвует в мероприятиях и в общегородских, и по своему профилю, как специалист в системе образования. И принимает то, что логично, что вписывается в нашу жизнь.

– Нынешний созыв работает несколько в другом формате. Были внесены изменения в устав города, много полномочий передано администрации. С высоты вашего профессионального и жизненного опыта, как оцениваете работу городской администрации?

– Это реалии нашей жизни, поэтому цепляться, вспоминать, что и как было уже просто не интересно, хотя некоторые мои коллеги не прочь поговорить на эту тему. Был переходный период, он закончился. На сегодняшний день выстроились отношения с главой города. И надо отдать ему должное, это человек, с которым работается с большим удовольствием, как и с его заместителями и руководителями подразделений. С ними можно и нужно решать вопросы, с которыми обращаются псковичи. Мы формируем задачу, отправляем в администрацию, она принимает меры для исполнения.

Работу администрации я олицетворяю с работой главы города. А схема его работы основана на четырех принципах: анализе, выводе, предложении и последствиях принимаемого решения. Мы с ним регулярно встречаемся, обсуждаем текущие вопросы. А у Думы есть свои специфические задачи и вопросы, которые тоже нужно решать.