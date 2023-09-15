Турсектор и лёгкую промышленность в Псковской области намерены освободить от уплаты НДС

08:22, 15 сентября 2023, ПАИ

Турсектор и лёгкую промышленность в Псковской области намерены освободить от уплаты НДС. Такую меру поддержки на рабочей встрече с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым одобрил губернатор Михаил Ведерников.

Андрей Михеев доложил главе региона о том, что «ситуация в секторе малого и среднего бизнеса в Псковской области стабильная, несмотря на трудности последних лет».

«Численность занятых в этом секторе растет, за 7 месяцев численность занятых достигла 98 тысяч человек. В секторе самозанятых тоже есть активный рост. Сказываются положительные итоги эксперимента налоговой службы по освобождению общепита от НДС в пользу уплаты НДФЛ. Эту меру представляется возможным распространить и на организации турсектора и легкой промышленности», - отметил Михеев.

«Готовьте документы», - отреагировал Михаил Ведерников.