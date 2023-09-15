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Экономика

Микрозаймы под 2,5% смогут получить псковские предприниматели

Микрозаймы под 2,5% смогут получить псковские предприниматели. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Предлагаем спецпрограмму под минимальную ставку в 2,5% по микрозаймам, если в течение фингода организация обеспечит допзанятость в 10%», - озвучил предложение Михеев.

Также предлагается установить пониженные ставки в 4,5% и 12% для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, которые обеспечат 10-процентных прирост количества занятых.

«Кроме того, такие ставки предлагаем установить для организаций сферы торговли, которые работают в малочисленных населенных пунктах до тысячи человек», - уточнил Андрей Михеев. Михаил Ведерников подчеркнул, что эта мера должна быть адресной и рациональной. 

«И ещё важно, чтобы не было задвоения с мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне. Лучше на эти деньги предусмотреть допонительную региональную поддержку», - заключил губернатор.

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