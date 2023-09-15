15-летняя девочка пропала в Пскове
15-летняя Алиса Иванова пропала в Пскове. Об этом сообщает Национальный центр помощи в Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
13 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор её местонахождение неизвестно. Предположительно, она может находиться в одном из торговых центров Пскова.
Была одета в белую рубашку с коричневыми квадратами и светлые джинсы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об Алисе Ивановой, просят сообщить по номеру 8-911-366-18-00, 102 или 112.
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