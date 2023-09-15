15-летняя девочка пропала в Пскове

13:54, 15 сентября 2023, ПАИ

15-летняя Алиса Иванова пропала в Пскове. Об этом сообщает Национальный центр помощи в Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

13 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор её местонахождение неизвестно. Предположительно, она может находиться в одном из торговых центров Пскова.

Была одета в белую рубашку с коричневыми квадратами и светлые джинсы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об Алисе Ивановой, просят сообщить по номеру 8-911-366-18-00, 102 или 112.