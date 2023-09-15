Вице-премьер Правительства РФ и псковский губернатор обсудили реформу в сфере обращения с ТКО

18:39, 15 сентября 2023, ПАИ

Реформу в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с вице-премьером Правительства России Викторией Абрамченко в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Михаил Ведерников проинформировал вице-премьера, что в Псковской области приступают к практической реализации проекта строительства комплексного объекта обращения с ТКО в Палкинском районе мощностью 250 тысяч тонн в год. Партнёром региона выступит Российский экологический оператор.

«Проект для региона крайне важный, так как позволит закрыть все существующие свалки и полигоны и обеспечить стопроцентную обработку отходов», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также поблагодарил Викторию Абрамченко за предметный разговор, погружённость в проблематику региона и поддержку.