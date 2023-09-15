Вице-премьер Правительства РФ и псковский губернатор обсудили реформу в сфере обращения с ТКО
Реформу в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с вице-премьером Правительства России Викторией Абрамченко в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Михаил Ведерников проинформировал вице-премьера, что в Псковской области приступают к практической реализации проекта строительства комплексного объекта обращения с ТКО в Палкинском районе мощностью 250 тысяч тонн в год. Партнёром региона выступит Российский экологический оператор.
«Проект для региона крайне важный, так как позволит закрыть все существующие свалки и полигоны и обеспечить стопроцентную обработку отходов», – отметил глава региона.
Михаил Ведерников также поблагодарил Викторию Абрамченко за предметный разговор, погружённость в проблематику региона и поддержку.
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Вице-премьер Правительства РФ и псковский губернатор обсудили реформу в сфере обращения с ТКО