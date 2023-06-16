Михаил Ведерников: Строительство современного комплекса по переработке отходов начнётся в этом году

15:44, 16 июня 2023, ПАИ

Строительство комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тысяч тонн в год начнётся в Псковской области в этом году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил по итогам рабочей встречи на полях 26-го Петербургского международного экономического форума с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Создание объекта позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100 % обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50 % от массы образования ТКО в регионе.

«За счёт средств федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» Псковская область получила средства финансовой поддержки в размере около 1,8 млрд рублей для обеспечения выплаты капитального гранта концессионеру, реализующему проект», — отметил Денис Буцаев.

Комплексный объект расположится в Палкинском районе Псковской области. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

«Все это результат сложного и долгого пути. По объекту получены положительные заключения государственных экспертиз, в ближайшее время мы ожидаем получение разрешения на строительство. Новый современный экотехнопарк позволит сортировать отходы, часть будет вывозиться в другие регионы на утилизацию и производство вторичной продукции. Все будет делаться по самым современным технологиям. И в течение пяти лет наши экологи точно смогут сказать, что закрытие существующих свалок и открытие современного экотехнопарка однозначно позитивно сказалось на экологии Псковской области», — подчеркнул губернатор области Михаил Ведерников.

Реализовать проект планируется до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, рассказал, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. Глава региона выразил уверенность, что запуск экотехнопарка кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов. Помимо этого, 450 человек будут работать в экотехнопарке в Псковской области.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.