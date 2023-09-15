Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество посылок из России в Ливан и Аргентину выросло в 1,5 раза

Во втором квартале 2023 года число почтовых отправлений из России в Ливан увеличилось на 55 %, в Аргентину – на 45 %, в Египет – на 15 %. Географическое покрытие экспорта растёт, а предприниматели, которые в прошлом году вышли в страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, продолжают наращивать продажи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Основной страной для ввоза российских товаров на Ближнем Востоке остаётся Израиль. На него приходится 77 % отправлений, по данным за первое полугодие 2023 года. На втором месте – ОАЭ (17 %).

Латинская Америка представляет особый интерес для российских экспортёров, поскольку в регионе интенсивно развивается трансграничная электронная коммерция. Общий трафик в Аргентину во втором квартале вырос на 45 %. На страну приходится 17 % объёма отправлений в регион в целом. По данным «Почты России», для экспорта также популярны Мексика (40 %) и Бразилия (22 %). 

В 2023 году «Почта России» возобновила доставку EMS-отправлений в Африку, в том числе в Анголу, Камерун, Намибию и Танзанию. Наиболее динамично растущее направление региона – Египет. Рост числа доставленных туда товаров во втором квартале составил 15 %. По количеству отправлений за первое полугодие Египет является самым популярным государством на континенте для российских экспортёров (23 %). Второе и третье места занимают Марокко и ЮАР (21 и 14 % соответственно).

«В текущем году мы фиксируем развитие тренда, который наметился в 2022 году. Наши экспортёры продолжают выходить на новые рынки, отмечая, что товары отечественных производителей востребованы. Совместно с государством мы поддерживаем бизнесменов, в том числе с помощью субсидирования доставки за границу. Благодаря субсидиарной программе предпринимателям уже удалось сэкономить более 2,2 млн рублей», – отметил Павел Медников, руководитель бизнеса «Экспорт» «Почты России».

На сегодняшний день для экспорта посредством «Почты России» доступно 130 стран, а для снижения расходов на логистику совместно с Минпромторгом реализуется программа субсидирования доставки за границу.

Ранее сообщалось, что Белоруссия, Польша и Вьетнам вошли в тройку основных партнёров Псковской области по экспорту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

Почти 6 тысяч псковичей получили проактивные уведомления о будущей пенсии
15 сентября 2023

Сотрудники Псковского МЧС провели открытый урок для школьников
15 сентября 2023

В Госдуму внесут законопроект о запрете калечащих животных операций
15 сентября 2023

98% домов в Пскове готовы к отопительному сезону
15 сентября 2023

Стал известен победитель конкурса видеопоздравлений к 550-летию Печор
15 сентября 2023

Творческое занятие из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборском музее
15 сентября 2023

Перекрёсток улицы Гагарина и Октябрьского проспекта перекроют в Пскове с 18 сентября
15 сентября 2023

Гала-концерт фестиваля «Пушкинская лира» прошёл в «Михайловском»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...