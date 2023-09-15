Количество посылок из России в Ливан и Аргентину выросло в 1,5 раза

22:12, 15 сентября 2023, ПАИ

Во втором квартале 2023 года число почтовых отправлений из России в Ливан увеличилось на 55 %, в Аргентину – на 45 %, в Египет – на 15 %. Географическое покрытие экспорта растёт, а предприниматели, которые в прошлом году вышли в страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, продолжают наращивать продажи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Основной страной для ввоза российских товаров на Ближнем Востоке остаётся Израиль. На него приходится 77 % отправлений, по данным за первое полугодие 2023 года. На втором месте – ОАЭ (17 %).

Латинская Америка представляет особый интерес для российских экспортёров, поскольку в регионе интенсивно развивается трансграничная электронная коммерция. Общий трафик в Аргентину во втором квартале вырос на 45 %. На страну приходится 17 % объёма отправлений в регион в целом. По данным «Почты России», для экспорта также популярны Мексика (40 %) и Бразилия (22 %).

В 2023 году «Почта России» возобновила доставку EMS-отправлений в Африку, в том числе в Анголу, Камерун, Намибию и Танзанию. Наиболее динамично растущее направление региона – Египет. Рост числа доставленных туда товаров во втором квартале составил 15 %. По количеству отправлений за первое полугодие Египет является самым популярным государством на континенте для российских экспортёров (23 %). Второе и третье места занимают Марокко и ЮАР (21 и 14 % соответственно).

«В текущем году мы фиксируем развитие тренда, который наметился в 2022 году. Наши экспортёры продолжают выходить на новые рынки, отмечая, что товары отечественных производителей востребованы. Совместно с государством мы поддерживаем бизнесменов, в том числе с помощью субсидирования доставки за границу. Благодаря субсидиарной программе предпринимателям уже удалось сэкономить более 2,2 млн рублей», – отметил Павел Медников, руководитель бизнеса «Экспорт» «Почты России».

На сегодняшний день для экспорта посредством «Почты России» доступно 130 стран, а для снижения расходов на логистику совместно с Минпромторгом реализуется программа субсидирования доставки за границу.

Ранее сообщалось, что Белоруссия, Польша и Вьетнам вошли в тройку основных партнёров Псковской области по экспорту.