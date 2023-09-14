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Экономика

Белоруссия, Польша и Вьетнам вошли в тройку основных партнеров Псковской области по экспорту

В первом полугодии 2023 года внешнеторговый оборот Псковской области составил более350 млн долларов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в интервью ТАСС, подчеркнув, что существенно изменилась география экспорта.

«Исторически мы сотрудничали с соседями — с Эстонией и Латвией. Но сейчас экспорт в эти страны просел — а это в основном продукция лесопереработки, пиломатериалы, в отношении которых с июля прошлого года действует запрет на поставки в страны ЕС. Сейчас в списке основных стран — партнеров по экспорту — Белоруссия, на которую приходится почти 41%, Польша (почти 21%), Вьетнам, доля которого в нашем экспорте составляет 14,5%. Кстати, за первое полугодие товарооборот с Индией у нас вырос в три раза, до 3,7 млн долларов», – сообщил Михаил Ведерников.

«Конечно, мы будем больше внимания уделять дружественным странам и развивать отношения с ними, потому что там не приходится ждать неприятных сюрпризов. Значительная часть экспортируемых товаров — это животноводческая и мясная продукция, а еще кабельная продукция, продукция электротехнического кластера, различные комплектующие, агрегаты», – отметил он.

 

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